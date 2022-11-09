IATA Wings of Change Europe etkinliği, Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğin 2’nci gününde turizm ve sürdürülebilirlik konuşuldu.

IATA Wings of Change Europe etkinliği, Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğin 2’nci gününde turizm ve sürdürülebilirlik konuşuldu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Madrid ve Berlin’den sonra bu yıl üçüncüsünü 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği IATA Wings of Change Europe (WoCE) etkinliğinin ikinci günü tamamlandı. Pegasus Hava Yolları ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve pandemi sonrası toparlanma, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, turizm ve dijitalleşme gibi önemli konuların ele alındığı etkinliğin ilk gününün ardından; 2’nci gün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un açılış konuşmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, seyahat edenlerin turizme bakış açısının, değişen dünya koşulları, doğal kaynakların azalması, iklim koşullarındaki değişiklikler ve çevrenin hızlı kirlenmesinden etkilendiğini söyledi. Sektörde köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Yavuz, “Turizmi canlandırmak istiyorsak, sürdürülebilirliğin sektörün vazgeçilmez ilkesi olmasını sağlamalıyız” dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz ayrıca İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zacharaki ve IATA Genel Müdürü Willie Walsh’un katıldığı ‘Sağlam ve sürdürülebilir bir turizm ekosisteminin yeniden inşası’ başlıklı paneli yönetti.