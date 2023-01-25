Antalya’da iade edilecek gazete ve dergileri alarak giden kağıt hurda toplayıcıları güvenlik kameralarına yakalandı.

Antalya’da iade edilecek gazete ve dergileri alarak giden kağıt hurda toplayıcıları güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi’nde meydana geldi. Her gün iş yerini kapattıktan sonra iade edilecek olan gazete ve dergileri tutanaklarıyla birlikte dükkanının önüne bırakan işletme sahibi, aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı. Gazete ve dergilerin yerinde olmadığı haberini alarak güvenlik kameralarını izleyen Servet Çetin, kağıt hurda toplayıcılarının kamyonet ile gelerek iadesi yapılacak olan gazete ve dergileri aldığını gördü. Bu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bu olay karşısında önlem alınması gerektiği vurgusunda bulunan market sahibi Çetin, "Biz her gün akşamları gazetemizi, dergilerimizi toplarız; tutanağımızı yazarız. Satılmayanlar, gece iade edilecek olanları gece dükkan önüne koyarız. Sebebi, gazeteciler yerine yenisini getirmek için iadelerini alırlar. Bu çalınan gazetelerin içinde pahalı dergiler de vardı. İşin maddiyatında değiliz ama bu olay başkasının başına da gelebilir, bu yüzden önlem alınması gerekir. Kamera kayıtlarına baktığımızda olay gece 00.30 sıralarında dışarıda kartonlarla birlikte gazeteleri direkt alıp gitmişler. Yani alışkanlık olursa, buna bir önlem alınmazsa bu ilerler. Ana caddede bu yapılırsa artık ben bir şey demiyorum. Emniyet güçlerimizden ricam, bu konuyla ilgilenmeleri" şeklinde konuştu.