Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde minik öğrenciler, Mevlana Haftası etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenledi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde minik öğrenciler, Mevlana Haftası etkinlikleri çerçevesinde anma programı düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde ki Erdem Okulunda eğitim gören öğrenciler, Hz. Mevlana’nın 749. Vuslat Yıldönümüne düzenledikleri özel bir anma programıyla katkı sundular. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda büyük bir ilgi altında gerçekleşen ‘Mevlana Haftası’ anma etkinliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra başlayan anma programında, Hz. Mevlana hakkında şiirler okuyan öğrenciler, haftanın anlam ve önemi ile ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirdi. İlahilerin de okunduğu programda minik öğrenciler, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Programda konuşan Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak, bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin büyük önem taşıdığını söyledi. Bayrak, “ Minik yüreklerin duygulandıran bu gösterisini büyük bir ilgiyle takip ettik. Bu güzel etkinliğin hayata geçmesine vesile olan başta Yeşilyurt Belediye Başkanımıza, öğretmenlerimize ve yüreklerinden gelen o güzellikleri bizlere en güzel şekilde yansıtan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Duygularımızı ve düşüncelerimizi Malatya’dan Konya’ya Mevlana’ya oradan da Yüce Mevla’ya o saf ve temiz yürekleriyle ulaştıran çocuklarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Mevlana Celalettin Rumi’nin dostluk ve sevgi konusunda tüm insanlığa örnek bir şahsiyet olduğunu söyledi. Mevlana Haftasına yakışan güzel bir etkinlikte gösterilerini sahneleyen bütün çocukları tebrik eden Çınar, etkinlik için duvara asılan Mevlana Celalettin Rumi’nin sözlerini okudu. Çınar, “ Karşılıksız sevgisi, derin merhameti ve müstesna düşünceleriyle sadece İslam Alemini değil, diğer dinlere mensup insanları da kendine hayran bıraktıran Hz.Mevlana, Türk-İslam Medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını “Ne Olursan Ol Yine Gel” sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu ve benzeri tüm edebi sözleriyle gönülleri fethederken, insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. Şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmüş hali, inancı estetikle harmanlayan büyük mutasavvıf Hz.Mevlana’yı 749. Vuslat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum, mekanı cennet olsun “ şeklinde konuştu.

Çınar, “Bizler geleceğimize şekil verecek olan çocuklarımızı Mevlana’nın o eşsiz ruhuyla ve anlayışıyla büyütmek için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Mevlana Celalettin Rumi hiç şüphesiz dostluk, merhamet, saygı ve sevgi konusunda, tüm insanlığa örnek bir şahsiyettir. Mevlana’nın mesajlarını ve sözlerindeki derin anlamı hayatının merkezine alanlar, bu yaşadığımız dünyanın güzellikler içerisinde olması, barış içerisinde olması, dostlukların ve sevginin çoğalması için çalışan ve yaşadıkları yerlere manevi anlamda faydalı işler yapanlardır. Hz. Mevlana’nın öğütleri ve tavsiyeleri yolumuza ve geleceğimize ışık tutmaktadır. Bu tavsiyelere uyarak hayatına buna göre yön verenler, toplum için yararlı işler yapan, saygı ve sevgi gören insanlardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle çocuklarımıza erken yaşlarda bu güzellikleri ve anlayışı aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza dini ve kültürel değerlerimizi aşılamak için İl ve İlçe Müftülüğümüzle birlikte bu tür farkındalık oluşturan hizmetlerde bulunuyoruz.4 ile 6 yaş gruplarına yönelik ilçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Erdem Okullarımızda çocuklarımıza temel dini bilgiler başta olmak üzere ahlaki, milli ve manevi değerlerimiz üzerine eğitimler veriyoruz. Mevlana Haftası dolayısıyla Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde açtığımız Erdem Okulumuzun öğrencileri tarafından hazırlanan bu özel gösteriden dolayı öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.