Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti’ndeki kazı çalışanlarına, polis ekiplerince narkorehber-narkoanne eğitimi verildi.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesindeki Hyllarima Antik Kenti’ndeki kazı çalışanlarına, polis ekiplerince narkorehber-narkoanne eğitimi verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yapan uzman personel tarafından, Hyllarima Antik Kenti’nde çalışan arkeolog ve kadın çalışanlara, hem kendi çocuklarını uyuşturucu bağımlılığından koruyabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşıldı, hem de toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı. Çalışanlara, çeşitli uyuşturucu maddelerin tanıtımı, uyuşturucu kullanan çocuğun, gencin davranışlarında ve fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklikler, madde bağımlılığıyla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi ve kimlerle iletişime geçilmesi gerektiği konularında eğitim verildi.