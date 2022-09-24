Gifted Coder Mersin Bilgisayar Programcılığı Kursu'nda kodlama eğitimi alan öğrencilerden oluşan , HYDRA TEAM takımı ile Teknofest 2022 Karadeniz'de Türkiye 1.si oldu.

Gifte Coder Mersin Bilgisayar Programcılığı'nın takım danışmanlığını yaptığı 'HYDRA TEAM' , Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda Türkiye 1.si oldu.

Takım ismi: HYDRA TEAM

Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi , Mersin Yahya Akel Fen Lisesi , Doğa Koleji , Mersin Özel Toros Okulları , Toros Koleji , Mersin Yenişehir Final Anadolu Lisesi , Özel Mersin Özel İz Okulları Fen ve Anadolu Lisesi , Mersin Korukent Anadolu Lisesi , Mersin Evre Koleji ve Özel Güney Gelişim Koleji öğrencilerinden oluşan takımda şu isimler yer aldı ;

Takım Kaptanları; Samet Deniz ve Oruç Kenan İlhan

ROV Operatör: Mustafa Akay ve Oruç Kenan İlhan

Yazılım Ekibi ; Burak Cantürk, Ali Kerem Ergen , Dila Soylu , Adil Eren Aydoğan

Elektronik Ekibi ; Arkad Divan Dinler, Ilgaz Unur ve Samet Deniz

Mekanik Ekibi ; Arda Kaplan , Ufuk Eren Can , Yiğit Şahin , Demir Gezicioğlu

Tasarım Ekibi ; Nehir Şenyurt , Mustafa Akay , Yaren Lal

Sponsorluk; Damra Kaan Ağlamaz ve Metehan Acar

Danışman Bilgileri ; Elif Akay , Olcay Cantürk ve Ertan Dinler

Takım Geçmişi: Takım 2021 yılında Mersin Gifted Coder Robotik Kodlama Kursundan eğitim alan öğrencilerin bir araya gelmesi sonucu kuruldu. 2021 TEKNOFEST’de İnsansız Su Altı Sistemlerinde ilk defa katılmalarına rağmen Türkiye 2.si olmayı başardılar. Edindikleri bilgi ve tecrübeler ile 2022 yılında yeni arkadaşları ekibe alarak bu sene düzenlenen TEKNOFEST 2022 Karadeniz’de büyük bir başarıya imza attılar.