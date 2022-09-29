Tarihi, kültürel ve inanç turizmiyle ön plana çıkan Diyarbakır’da yakalanan huzurun ardından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turları hareketlendi. Otellerde doluluk oranının yüzde 99’u bulacağını söyleyen işletmeciler, festivaller ve 16 Kasım tarihinde Diyarbakır’da oynanması planlanan Türkiye-İskoçya milli maçının Diyarbakır’ı çok iyi tanıtacağını kaydetti.

Tarihi, kültürel ve inanç turizmiyle ön plana çıkan Diyarbakır’da yakalanan huzurun ardından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turları hareketlendi. Otellerde doluluk oranının yüzde 99’u bulacağını söyleyen işletmeciler, festivaller ve 16 Kasım tarihinde Diyarbakır’da oynanması planlanan Türkiye-İskoçya milli maçının Diyarbakır’ı çok iyi tanıtacağını kaydetti.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan Diyarbakır, yakalanan huzur ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. GAP turlarının başlamasıyla birlikte kadim kente farklı ülkelerden ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden çok sayıda turistin akın etmesi bekleniyor.

"Festivaller ve mili maç Diyarbakır tanıtımında önemli rol oynayacak"

Diyarbakır Plaza Hotel Ön Büro Müdürü Sabahat Sancaroğlu, festivaller ve önümüzdeki milli maçın Diyarbakır’ın tanıtımında iyi rol oynayacağını söyledi. Sancaroğlu, “Böyle etkinliklerin düzenlenmesiyle birlikte otellerin doluluk oranı da yükselecektir. İlkbahar ve sonbahar aylarında otelimizde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turlarında yüzde 99 oranında doluluk söz konusu oluyor” dedi.

Kentte otellerde hummalı bir çalışma olduğunu belirten Sancaroğlu, “Oteller rezervasyonları doluluk oranlarına göre alıyorlar. Ziyarette bulunanlardan yerli turistler çoğunlukta. Yabancı turistlerimiz maalesef azınlıkta. Genelde GAP turlarında Diyarbakır ve çevresini gezen çok az sayıda yabancı turistimiz var. Nedeni de sürekli kıyı bölgelerine gitmeleridir. Bunun için bir çalışma yapılması gerek. Devlet büyüklerimizden Diyarbakır’ımızın reklamını yapmalarını bekliyoruz. Bunun için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer STK’ların çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar bölgedeki turizmi daha çok canlandıracağından otellerde de doluluk oranını arttıracaktır” diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır’ı gezip görmesi gerektiğini ifade eden Sancaroğlu, “Ekim ayında yapılacak olan festival Diyarbakır’ın tanıtımında önemli bir etki oluşturdu. Bu da bizim otellerin doluluk oranına ziyadesiyle olumlu yönde yansıdı. Yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır’ı gezip görmeleri gerektiği çağrısında bulunuyorum” şeklinde konuştu.