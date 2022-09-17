DÜZCE (İHA) – Düzce’de kutlanılmaya devam edilen Ahilik Haftası programları çerçevesinde, huzurevlerinde ikamet eden meslek erbapları ziyaret edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de kutlanılmaya devam edilen Ahilik Haftası programları çerçevesinde, huzurevlerinde ikamet eden meslek erbapları ziyaret edildi.

Düzce’de Ahilik Haftası etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce Ticaret İl Müdürlüğü ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde huzurevleri ziyaret edildi. Buralarda ikamet eden daha önce esnaflık mesleğini icra eden sakinler ile tek tek görüşüldü. Meslekleri hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, meslek erbaplarına çeşitli hediyeler verildi.