Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan yaşlı vatandaşlara “Tekrar 20 yaşında olsan ne yapmak isterdin?” sorusunun yöneltilmesiyle keyifli anlar yaşandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalmakta olan vatandaşları ziyaret etti. Müdürlük ekipleri, “Tekrar 20 yaşında olsan ne yapmak isterdin?” sorusunu merkezde bulunan yaşlı vatandaşlara sordu. Yapılan interaktif etkinlik sonucunda, hem düşündürücü hem de gülümsetici anların yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, ilgi ve alakalılarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.