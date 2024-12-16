Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Safiye Gönül Huzurevi’nde kuşaklar arası buluşma programı düzenlendi.

Düzenlenen kuşaklar arası buluşma organizasyonunda HKY Spor Kulübü sporcuları, Antrenör Hatice Kübra Yangın ve TRT Sanatçısı Özgür Demirhan, Safiye Gönül Bayar Huzurevi’nde kalan yaşlılar ile bir araya geldi. Genç kuşak sporcuların gerçekleştirdiği teakwando gösterisi, huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, program dolayısıyla Safiye Gönül Huzurevi’nde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği olan katılımcılara ve idareye teşekkürlerini iletti.

Program sonunda çocuklar, yaşlılara çiçek takdiminde bulundu.