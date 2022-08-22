Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Müdürlüğünde nostalji film günleri etkinliği düzenlendi.

Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Müdürlüğünde nostalji film günleri etkinliği düzenlendi.

Açık havada yapılan organizasyonda ASP yetkilileri, huzurevinde kalan yaşlıları ve personelini açık hava sinemasıyla 40 yıl öncesine götürerek nostalji yaşattı. Yaşlılara; huzurevi personeli ve ASP yetkilileri tarafından mısır ve soğuk içecek ikramı da yapıldı. ASP yetkilileri kurum içi birimlerinde nostalji etkinliklerinin sürekli düzenleneceğini ve farklı organizasyonlarla da yaz gecelerine katkı sunulacağı ifade edildi.

ASP tarafından organize edilen etkinlikle alakalı da huzurevinde ikamet eden yaşlılar, organizasyonu çok beğendiklerini ve geçmişe gittiklerini anlattı.