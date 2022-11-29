Sinop’ta kaldıkları huzurevinde yaklaşık 1 yıl önce tanışan yaşlı çift evlenmeye karar verdi. 1 yıldır birbirlerine destek olan çiftin nikâhını belediye başkanı kıydı, nikah töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Sinop’ta kaldıkları huzurevinde yaklaşık 1 yıl önce tanışan yaşlı çift evlenmeye karar verdi. 1 yıldır birbirlerine destek olan çiftin nikâhını belediye başkanı kıydı, nikah töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

3 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine Sinop’un Gerze ilçesindeki huzurevine yerleşen 70 yaşındaki Sefer Bozkurt, burada 83 yaşındaki Fatma Şahin ile tanıştı. Bir süredir Şahin’den hoşlandığını ancak saygısızlık olur şeklinde düşünerek açılamadığını söyleyen Bozkurt, arkadaşları vesilesiyle tanışarak birlikte vakit geçirmeye başladı. Yaklaşık 1 yıldır elini bırakmayan yaşlı çift, evlilik kararı aldı.

“Beğendim ama bir türlü açılamıyordum”

Huzurevindeyken kendisini gördüğünü ancak saygısızlık olmaması için bir süre açılamadığını söyleyen damat Sefer Bozkurt, “Sinop’tan Gerze Huzurevi’ne geldim. Ben hanımımı kaybettim, 3 sene oluyor. Bir bacağım protez, oralarda ağlıyordum, canım sıkılıyordu. Eve köye gidemez olmuştum. Fatma hanımı da oralarda görüyordum, beğendim ama bir türlü açılamıyordum. Saygısızlık olur diye düşünerek açılamadım, sonra aramızda konuşma oldu. ‘Neden ağlıyorsun, neden canını sıkıyorsun, ben de sahipsizim senin gibi’ dedi. 13 aydan beri birlikte vakit geçiriyorduk, elimden tuttu pazara gittik. 5 çocuğundan dışlanmış kendisi. Benim çocuklarım iyi, hepsi bana sahip çıkıyorlar. Onlarla da tanışmak istedi, ona göre karar verelim dedik” diye konuştu.

“Gidecek yerim yoktu”

5 çocuğu olduğu ancak çocukları tarafından dışlandığı için, ilçe kaymakamı tarafından huzurevine yerleştirilen 83 yaşındaki Fatma Şahin, “Beni kaymakam yerleştirdi buraya, gidecek yerim yoktu hiç. Buradayken bir arkadaş aramıza vesile oldu öyle tanıştık, 1 senedir elinden tuttum. Başka çarem yoktu, razı olduk birbirimize” ifadelerini kullandı.

“Bize ancak nikâhlarını kıymak düşer”

Çiftin nikâhını kıyan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, çifti daha önceden tanıdığını ve evlenmeye karar verdikleri için mutlu olduğunu belirterek, “Biz kendimizi nikah salonunun önünde bulduk. İki tecrübeli insanı bir arada görünce, ben de tanıyorum kendilerini bizim yaşlılar evinde kalıyorlardı. Ablam Dikmen’in köyünden, amcamızı da Sinop’tan tanıyorum, teşbih satardı. Eşi de vefat etmişti, burada ikisini görünce mutlu oldum gerçekten, iki sahipsiz bir araya gelmişler, ‘hiç değilse ikimiz bir arada olalım’ düşüncesiyle. Tebrik ediyoruz, bize de ancak nikâhlarını kıymak düşer, hayırlı olsun diyorum” dedi.

Gerze Belediyesi Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen töreninin ardından çift, görevliler tarafından Gerze Huzurevi’ne teslim edildi.