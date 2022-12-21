Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde resmi ve özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde trafik güvenliği konusunda eğitim faaliyeti yürütüyor.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde resmi ve özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde trafik güvenliği konusunda eğitim faaliyeti yürütüyor.

Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde ‘İncinebilir Yol Kullanıcıları’ grubunda bulunan yaşlı vatandaşlara eğitim ziyareti gerçekleştirildi. Huzurevi sakinlerine trafik kazalarına karışma ihtimalinin yüksek olduğu yerler ve trafikte bu kazaların azaltılıp önlenmesi için yapılabilecekler hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitim faaliyetine huzurevi sakinlerinin yanı sıra huzurevi personeli de katıldı. Eğitimde ‘İncinebilir Yol Kullanıcıları’ olarak adlandırılan yaşlı vatandaşların trafik ortamında uyması gereken kurallar anlatıldı.