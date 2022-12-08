Erzincan’da trafik ekiplerince huzurevinde yaşayan vatandaşlara genel trafik eğitimi verildi.

Erzincan’da trafik ekiplerince huzurevinde yaşayan vatandaşlara genel trafik eğitimi verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Erzincan 100.Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerine trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.