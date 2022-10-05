Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde, huzur evi ve yaşlı bakım merkezinde hizmet alan yaş almış vatandaşlara kuaförlük ve bakım hizmeti sundu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde, huzur evi ve yaşlı bakım merkezinde hizmet alan yaş almış vatandaşlara kuaförlük ve bakım hizmeti sundu.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, huzur evi ve yaşlı bakım merkezinde hizmet alan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada müdürlüğe bağlı personel, huzur evi sakinlerine kuaförlük ve bakım hizmeti sundu. Hem ziyaretten hem de kendilerine sunulan kişisel bakım hizmetinden duydukları sevinç ve mutluluğu dile getiren huzur evi sakinleri, ekiplere ve kendilerini unutmayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.

Huzur evi Müdürü Canan Kubat da yaklaşık 40 yıldır hizmet veren köklü bir kurum olan 90 kapasiteli huzurevinde 46 vatandaşın hizmet aldığını ifade etti. Kubat, "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a, Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle huzurevi sakinlerimize sağladığı hizmet ve nazik davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Misafirimiz için çok anlamlı bir gün ve güzel bir değişiklik oldu. Katkı sunan herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da "Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla, Karaduvar Mahallesi’nde bulunan Özel Akdeniz Nadire İlkin Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi’ni birkaç gün önce ziyaret gerçekleştirmiş ve burada hizmet alan yaş almış vatandaşlarla sohbet ederek onlarla birlikte pasta kesmişti.