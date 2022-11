Samsun Çarşamba Huzurevi’nde, huzurevi sakinlerine ‘hoş geldiniz’ etkinliği düzenlendi.

11 Ekim tarihinde hizmete giren huzurevinde, huzurevi sakinleri ve Çarşamba protokolü buluştu. Pastaların kesilip sohbetlerin edildiği program yaşlılara moral oldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Huzurevimiz yaklaşık 1 ay önce hizmete açıldı. Bugün de burada büyüklerimize bir nevi hoş geldiniz dedik. Birlikte sohbet edip hayır dualarını aldık. Rabb’im onları başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizden öğrenecek çok şeyimiz var, koca çınarlarımızla birlikte geçirdiğimiz her an çok değerli. Çarşamba Huzurevimiz artık onların evi. Burada çok güzel olanaklar altında, mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler inşallah. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak her zaman yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Düzenlenen programa ayrıca; Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özer Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, Çarşamba Huzurevi Müdürü Fatih Behçet ve Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zekai Varol Uzun katıldı.