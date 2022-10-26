Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan kadınlara ücretsiz bakımlarını yapan bir güzellik merkezi işletmecisi, bunu düzenli olarak yapacağını söyledi.

Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan kadınlara ücretsiz bakımlarını yapan bir güzellik merkezi işletmecisi, bunu düzenli olarak yapacağını söyledi.

Muratlı’da faaliyet gösteren güzellik merkezi işletmecisi Türkel, Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan kadınların saç ve cilt bakımlarını yapmak istedi. Yetkililerle görüşüp olumlu yanıt alan Türkel ve ekibi, yaşlılara saç kesimi, cilt bakımı ve tırnak bakımı gerçekleştirdi. Ayrıca hediye olarak da şans bileklikleri takdim etti.

Bakım yaptıkları kadınlar içerisinde bir şehit annesinin olduğunu ve duygulu anlar yaşadığını dile getiren Buse Türkel, “Çok memnun kaldılar. Bizim için de çok güzel ve keyifli bir gündü. Onların mutlu olması bizi de çok mutlu etti. Yaşlılarımızın aylık bakımları bundan böyle tarafımızca sürekli olarak yapılacak” dedi.