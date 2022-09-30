DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler huzurevinde kalan huzurevi sakinlerine sağlıklı yaşam davranışları kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite eğitimi ile deformasyona uğrayan eklemleri rahatlatma ve hareketsizlikten kaynaklı ağrıları azaltmak amacıyla fiziksel aktivite yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler huzurevinde kalan huzurevi sakinlerine sağlıklı yaşam davranışları kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite eğitimi ile deformasyona uğrayan eklemleri rahatlatma ve hareketsizlikten kaynaklı ağrıları azaltmak amacıyla fiziksel aktivite yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Dünya Kalp Günü ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Neriman Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevlerinde kalan huzur evi sakinlerine fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Sabri Aktüre’nin de katıldığı etkinlikte huzurevinde kalan yaşlılara Dr. İlhan Polatöz tarafından 29 Eylül Dünya Kalp Sağlığı Günü dolayısıyla kalp sağlığının önemi, kalp damar hastalıkları ve korunma yolları konusunda bilgiler verdi.

Fizyoterapist Levent Yüksel tarafından ise tüm yaş dönemlerinde olduğu gibi, ileri yaş dönemi sağlığına önemli oranlarda olumlu katkılar sağlayan fiziksel aktivitenin günlük hayata yerleştirilmesinin etkileri konusunda bilgiler aktardı. Akabinde huzurevi sakinlerinin sağlıklı yaşam davranışlarını kazandırmaya yönelik fiziksel aktivite eğitimi ile deformasyona uğrayan eklemleri rahatlatma ve hareketsizlikten kaynaklı ağrıları azaltmak amacıyla fiziksel aktivite hareketleri gösterilmiştir.

Eğitim sonrası huzurevinin bahçesine inilerek sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.