Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle SosyalBen Akademi danışmanlığında yürütülen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde “7’den 70’e: Genç Gönüllüler Yaşlılar ile Buluşuyor” etkinliği düzenlendi.

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi iş birliğiyle geliştirilen “Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi çerçevesinde etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri; Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nden gönüllü 50 öğrenciyle bir araya geldi.

Etkinlik, huzurevinde kalanlarla gençler arasında köprü görevi görmeyi ve toplumumuzda farkındalık oluşturarak yaşlıların hayat kalitesini arttırmak amacıyla organize edildi. Liseli gençler, huzurevi sakinlerine dijital okuryazarlık, internetin doğru kullanımı ve internet güvenliği konularında bilgi verdi.

Gönüllü öğrenciler, etkileşimli bir sunum eşliğinde dijital dünyada güvenli ve şuurlu hareket edebilmekle ilgili deneyimlerini paylaştı. Huzurevi sakinleri de hayat tecrübelerini aktararak gençlerin kültürel farkındalıklarını artırmalarına destek oldu.

Farklı kuşakların birlikte zaman geçirip birbirlerini anlamalarını sağlayan etkinlik sırasında, samimi bir ortamda nostaljik şarkılar eşliğinde sohbet de edildi ve kuşaklar arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ortamı geliştirildi.

“Önce İnsan-Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi hakkında:

Yeşim Grup, SosyalBen Akademi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nin örnek iş birliğiyle 2019 yılında yola çıkan ve 30 öğrenci ile hayata geçirilen “Önce İnsan - Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesi, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmayı hedefliyor. Proje, kurumlar arasındaki öğrenmeyi, birbirini güçlendirmeyi desteklediği gibi akranlar arası bir deneyim paylaşımına da zemin hazırlıyor. Özel okullarda ücrete tabi olan bu deneyimlere devlet okullarındaki çocuklar erişemiyor. Proje bu anlamda deneyimsel eşitliği sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Yeşim’in kurucusu Şükrü Şankaya’nın hayırseverlik anlayışını sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilinci ile birleştirerek, lise sıralarındaki gençlere hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazandırmaya imkan sağlayan proje, Eylül 2021’de Lacoste Vakfı’ndan aldığı uluslararası destekle hız kazanarak yeni dönemde Bursa Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesi’nin katılımıyla daha da büyüdü. Şu anda 180 gönüllü öğrencinin yer aldığı projede nihai hedef, gönüllüğün önce Bursa’da, sonra da Türkiye’deki diğer okullarda yaygınlaştırılması ve bu konuda bir şuur oluşturulması.

2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde SosyalBen Akademi Danışmanlığı’nda Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri ile gönüllülük, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk temalarında eğitimler, etkinlikler ve uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirilerek öğrencilerin gönüllülük bilinci ve hayat boyu sürdürülebilir bir sorumluluk kazanmaları için çalışmalar devam ediyor. Dönem içinde teori ile desteklenen proje uygulamaları ile öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarını yaşayarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

Projenin danışmanlığını yürüten SosyalBen Akademi 2015 yılında Ece Çiftçi tarafından kurulmuş SosyalBen Vakfı’nın ikinci iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal girişimci bir kuruluş olan SosyalBen Akademi, Türkiye’deki gönüllülük oranını artırabilmek ve daha yaşanılabilir bir dünya kurmak için kurumsal firmalara, eğitim kurumlarına ve yurt dışı üniversitelerine hazırlanan bireysel öğrencilere sosyal sorumluluk proje danışmanlığı hizmeti veriyor.