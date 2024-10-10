Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinleri, Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlenen "Yaza Veda Pikniği"nde keyifli bir gün geçirdiler.

Nilüfer Belediyesi, modern huzurevlerinde yaşlılara sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmanın yanı sıra, düzenlediği çeşitli etkinliklerle de onların hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen geleneksel "Yaza Veda Pikniği", bu yıl Atatürk Kent Ormanı’nda düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevlerinin sakinleri, düzenlenen renkli organizasyonda bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de bu özel günde huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı. Şahin, yaşlılarla yakından ilgilenerek onların istek ve önerilerini dinledi. Doğayla iç içe güzel bir havada düzenlenen piknikte yaşlılar, çeşitli ikramların tadını çıkarırken, Nilüfer Roman Orkestrası’nın canlı performansı eşliğinde eğlenceli vakit geçirdiler.