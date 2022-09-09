DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Halk Sağlığı Haftası’nda huzurevinde kalanlara sağlıklı beslenme, obezite, diyabet, kalp sağlığı ile fiziksel aktivite ile ilgili bilgiler verdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Halk Sağlığı Haftası’nda huzurevinde kalanlara sağlıklı beslenme, obezite, diyabet, kalp sağlığı ile fiziksel aktivite ile ilgili bilgiler verdiler.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Neriman Çilingir ve Muharrem Sancaklı Huzurevlerine ziyaret gerçekleştirilerek, huzurevi sakinlerine sağlıklı beslenme, obezite, diyabet, kalp sağlığı ile fiziksel aktivite konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler ayrıca etkinlik dahilinde; huzurevi sakinlerine ağız diş taraması, kilo ölçümü, tansiyon ölçümü yapılmış ve kronik hastalıklarla ilgili genel bilgilendirmelerde bulunuldu.