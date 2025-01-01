Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Polis Evi’nde huzurevi sakinlerini misafir etti.

Samimi ve sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada, Vali Aygöl, yeni yıl dileklerini iletti. Konuşmasında, büyüklerimizin hayat tecrübelerinin ve hayır dualarının topluma kattığı değeri vurguladı. Program, keyifli sohbetlerle devam ederken, huzurevi sakinleri, bu özel davetten duydukları mutluluğu dile getirdi. Vali Aygöl, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.