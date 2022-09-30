Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1 Ekim ’Dünya Yaşlılar Günü’ sebebiyle Turgutlu Huzurevi’nde program düzenlendi. Halk müziği konserinin de verildiği programda yaşlılar keyifli bir zaman geçirdi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1 Ekim ’Dünya Yaşlılar Günü’ sebebiyle Turgutlu Huzurevi’nde program düzenlendi. Halk müziği konserinin de verildiği programda yaşlılar keyifli bir zaman geçirdi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda, huzurevi sakinleri 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü halk müziği konseri ile kutladı.

Turgutlu Huzurevi bahçesinde düzenlenen programda canlı müzik eşliğinde huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Huzurevi sakinleriyle böyle güzel bir programda bir araya geldiklerini belirten Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, "Büyüklerimize bir nebze tebessüm ettirebildiysek, bir nebze kendi dertlerini ve sıkıntılarını unutturabildiysek ne mutlu bize. Sizler bizim için her zaman çok değerlisiniz, bundan sonra da çeşitli etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen müzik konserine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Suudi Arslan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, Turgutlu Huzurevi Müdürü Emrah Akkoyun, İlçe Emniyet müdürlüğü personeli ile huzurevi sakinleri katıldı.