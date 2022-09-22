Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen gezi çerçevesinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen gezi çerçevesinde Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını gezdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, farklı bir gün yaşamaları için kendilerine hazırlanan gezi programına katıldı. Huzurevi sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nu gezerek, Çanakkale Savaşı’nın detaylarını öğrendi. Çanakkale Savaşı’nın canlandırılması yapılan diorama salonunda Çanakkale Savaşı’nın detaylarını yetkililerden öğrenen huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı. Huzurevi sakinlerinin gezisine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan da eşlik etti. Huzurevi sakinleri, Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun gezilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasını gezdi. Daire Başkanı Gökhan Aslan, huzurevi sakinlerini Encümen Salonu’nda ağırlayarak, hizmet binası ve büyükşehir belediyesinin işleyişi hakkında bilgiler verirken, huzurevi sakinlerine yönelik gelecekte yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İsmail-Muammer Cider Huzurevi sakinleri, belediye hizmet binası önünde çektirilen hatıra fotoğrafı sonrasında geziyi sonlandırdı.