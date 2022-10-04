Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için bowling etkinliği düzenlendi. İlçedeki bir AVM’nin bowling salonuna götürülen yaşlılar, kendi aralarında takım kurarak birbirleriyle yarıştılar.

Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri için bowling etkinliği düzenlendi. İlçedeki bir AVM’nin bowling salonuna götürülen yaşlılar, kendi aralarında takım kurarak birbirleriyle yarıştılar.

Keyifli anlara sahne olan bowling eğlencesinde huzurevi sakinlerinin neşeli anları gözlerine yansıdı.

Huzurevindeki yaşlılara yönelik hayata geçirilen hizmetleri gönülden yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. ‘Sevap merkez bankamız’ olan yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için diledikleri yere götürüyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Bundan sonra da her nereye gitmek isterlerse oraya götüreceğiz” dedi.