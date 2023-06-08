Kocaeli’nde bir huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlar, Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesini gezerek kültürü hakkında bilgi edindi.

Bilecik gezisi çerçevesinde yola çıkan kafile Bayırköy’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda ağırlandı. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Öncelikle sizleri beldemizde ağırlamaktan son derece memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Bu tür organizasyonlara pandemi, deprem, seçim derken hasret kaldık. İnşallah gelip geçerken de çay içmeye uğrarsınız. Gezilerinizde iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda bir huzurevi sakinin okuduğu ‘Çanakkale Şiiri’ ile duygusal anlar yaşandı. Gezilerine devam eden kabileye Başkan Yaman, ufak hediyeler takdim eti.