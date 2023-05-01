Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi personeline yönelik ‘Yaşlılarla İletişim, Yaşlılık Psikolojisi ve Yaşlılık Hastalıkları’ eğitimi verilmeye başlandı. 3 hafta sürecek olan eğitimde, uzmanlar tarafından yaşlı sağlığı, psikolojisi, yaşlılarla iletişim konularında detaylı bilgi verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, yapılan eğitimle personele büyük fayda sağlayacaklarını belirterek, “Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi personellerine yönelik bir eğitim başlattık. Üç hafta sürecek olan eğitimimizi haftada bir gün 3’er saat olarak planladık. Eğitimimizde, yaşlılık psikolojisi, yaşlılarla iletişim, yaşlılık hastalıkları ve artan yaşla birlikte meydana gelen mental ve fiziksel değişimlerden bahsedeceğiz. Faydalı bir eğitim olacağını düşünüyorum” dedi.

Eğitimin gerçekleştiği Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi Müdürü Canan Kubat ise, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşlı bakım kalitesini artırmak, hizmet standardımızı yükseltmek için, personelin bu konudaki yeni gelişmeleri izleyebilmesi açısından ortaklaşa böyle bir eğitim planladık” ifadelerini kullandı.