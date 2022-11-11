Şırnak’ta terör olayları nedeniyle 1990’lı yıllarda köylerini boşaltarak başka illere göç etmek zorunda kalan vatandaşların, yıllar sonra yeniden devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile birlikte dönüşleri başladı.

Şırnak’ta terör olayları nedeniyle 1990’lı yıllarda köylerini boşaltarak başka illere göç etmek zorunda kalan vatandaşların, yıllar sonra yeniden devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile birlikte dönüşleri başladı.

Şırnak’ta 1990’lı yıllarda bölücü terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle kent geneli boşaltılan 47 köyde, huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından, Şırnak Valiliği tarafından köylerin telefon, elektrik, su, kanalizasyon ve yol çalışması başlatıldı. Şırnak ve 6 ilçesinde PKK’lı teröristlerin baskıları nedeniyle 1990’lı yıllarda çoğunluğu Gabar Dağı’nda olmak üzere 47 köyden göçler ve boşaltmalar olmuştu. Bölgenin terörden arındırılmasıyla köy yolları ile altyapının yapılmasıyla birlikte geri dönüşler başladı.

Göç ettikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamayan köylüler, yıllar sonra döndükleri köylerinde kendi arazilerini ekiyor, hayvancılıkla uğraşmanın yanında bahçelerinde sebze ve meyve üretiyor.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Şırnak’ta 90’lı yıllarda terör korkusu veya terör tehdidiyle boşalan ve boşalmak zorunda kalan köyler vardı. Şırnak’ta bu köylerin sayısı 47 idi. 47 köyümüz çeşitli nedenlerle boşaltılmıştı. O tarihten bu yana yasa kapsamında terörden gördükleri zararlar nedeniyle, köylerini ekip, biçemedikleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı olarak kendilerine bu zararları tanzim etmekteydik. Ancak son süreçte ülkemizin geldiği güven ortamı, sağlanan güvenlik ile birlikte ilimizin de bu huzur ortamında çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ilimiz genelinde 47 köyün 40’ını hemen yerleşime açıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız köylerine gelip, evlerini yapabilecekler, orada tarlalarını ve bağ, bahçelerini faaliyetinde bulunabilecekler. Bu kapsamda 120 kilometre yol, 30 kilometre kısmını hemen ihale ettik ve bunu sürdürüyoruz. Kalan kısmı ile ilgili de çalışmaları yürütüyoruz. Aynı zamanda elektrik, içme suyu, kanalizasyon, kullanma suyu, bahçelerin sulanması, telefon hizmetler gibi konularda ilgili kurumlar çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlarımızın memnun olması bizi ayriyeten mutlu ediyor. Olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Yaklaşık 30 yıllık hasretin ardından köye dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını belirten 80 yaşındaki Ali Meşe, “Dedelerimizden bu yana Kayaboyun köyünde yaşıyorduk. Terör nedeniyle köyümüzü terk etmek zorunda kaldık. Akçay’da yaklaşık 20 yıl köyümüzden uzak kaldık. Valiliğe dilekçe verdik ve 3 yıl önce köyümüze tekrar geri döndük. Köyde bağ, bahçelerimizi ekiyoruz, hayvanlarımız var onları besliyoruz hiçbir insanın kendi yaşadığı yer gibi olamaz. Köyünde insan daha rahat oluyor. Devletimiz sağ olsun bizim köyün içine parke döşemiş, yollarımız da asfalt yapılmış. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Osman Meşe ise “1993 yılında terör saldırıları nedeniyle köyümüzü boşalttık. Yaklaşık 30 yıl sonra devletimizin sayesinde tekrar geri döndük. Şu an köyümüzdeyiz, köyde evimizi tekrar yaptık. Devlet yolumuzu yaptı, elektrik ve suyumuz geldi. Köyde huzurumuz var hiçbir sıkıntımız yok. Daha önce yollarımız yoktu, ancak traktörle gelebiliyorduk. Şimdi yollarımız asfaltlı her türlü araç gidip gelebiliyor köye. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. Tek sıkıntımız çocuklarımız okula gidiyorlar ve onlara internet lazım oluyor, internetimiz yok, o da kısa sürede çözülecektir” dedi.