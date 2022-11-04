Vali Ali Çelik, Kütahya’da kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk Meclis Toplantısı’na başkanlık etti. Kuruluş çalışmaları 2021 yılında başlatılan Birliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, “Belediyelerimizin güç birliği, doğru planlama ve koordineli çalışmalarıyla sorunların hızla giderileceğine inanıyorum. Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Vali Ali Çelik, Kütahya’da kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk Meclis Toplantısı’na başkanlık etti. Kuruluş çalışmaları 2021 yılında başlatılan Birliğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, “Belediyelerimizin güç birliği, doğru planlama ve koordineli çalışmalarıyla sorunların hızla giderileceğine inanıyorum. Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ilk Meclis Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

İl, ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresinden oluşan Birliğin ilk Meclis Toplantısı’nda; çalışma şekli, işleyiş, bütçe, veteriner kadro ihdası konuları görüşüldü. Birlik encümeni üyeliklerinin seçiminin ise bir sonraki toplantıda yapılması yönünde karar alındı.

“Belediyelerimize önemli sorumluluklar yüklüyor”

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin, belediyelerin görev ve sorumluluklarını daha etkin yerine getirebilmesinin yanı sıra karşılaştıkları sorunları da daha hızlı çözmelerine fırsat sağlayacağını ifade eden Vali Çelik, “Valilik olarak bizler de imkanlarımız dahilinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuruluş çalışmaları 2021 yılında başlatılan Birliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçirildiğini hatırlatan Vali Ali Çelik, “Belediyelerimizin güç birliği, doğru planlama ve koordineli çalışmalarıyla sorunların hızla giderileceğine inanıyorum. Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Kısırlaştırma seferberliği başlatılacak

Ocak ayından bugüne dek 2 bin 700 sokak köpeğinin Kütahya Belediyesi, bin köpeğin ise İl Özel İdaresine ait mobil kısırlaştırma aracında kısırlaştırıldığını aktaran Vali Ali Çelik, “Huzur ve güvenli yaşam yalnızca insanın değil hayatı paylaştığımız diğer canlıların da hakkıdır. Ancak sokaktaki canlarımızı korurken onları sevmeyenlerin ya da korkanların güvenliklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini de gözetmekle mükellefiz. Kontrolsüz üremeyle çeteleşen köpekler hem vatandaşımız hem de çevre açısından büyük bir sorun haline geliyor. Bu sorunun en temel çözümü sahipsiz sokak hayvanlarının hızlı ve kontrolsüz üremesinin önüne geçmek. Dolayısıyla geçen yıl başlattığımız kısırlaştırma seferberliğini bu yıl daha güçlü hale getireceğiz. Mobil kısırlaştırma araç sayımızı üçe çıkarıyoruz, veteriner sayımızı da artıracağız” şeklinde konuştu.

Vali Çelik, kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak takibinin yapılacağını kaydetti.

Barınaklar güçlendirilecek

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam refahı için geçici süreyle alındığı barınaklarda sağlıklı koşulların oluşturulması yönünde atılacak adımların önemine dikkat çeken Vali Çelik, “İlçe ilçe planlaması yapılarak hayvan nüfusunun kontrolü koordineli biçimde yürütülürken, hayvan barınaklarıyla ilgili çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Bölgenin en nitelikli ve modern merkezine sahibiz. Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizi bu anlamda kutluyorum. Simav, Gediz ve Şaphane ilçelerimizin faydalanacağı hayvan barınağı projesini tamamladık, Bakanlığımızdan onay bekliyoruz. Tavşanlı ve Emet ilçelerimizdeki hayvan barınaklarımızı da Birliğimiz vasıtasıyla güçlendireceğiz. Belediye Başkanlarımıza hassasiyetleri, gayretleri ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sevmek sorumluluk ister”

Kütahya’da yaşanan başlıca sorunlardan birinin sokağa atılan hayvanlar olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Sevmek sorumluluk ister. Bir hevesle alınıp sonra sokağa bırakılan canlar, bu sorumsuzluğun bedelini ödüyorlar. Lütfen, bakamayacağınız hayvanları sahiplenmeyin” dedi.

Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.