Tokat Valiliği tarafından yürütülen Huzur Şehri (Tranquil City) Projesi, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, yetişkin eğitimi başlığı altında sürdürülebilir çevre ve doğa koruma faaliyetleri gerçekleştirildi. Proje, insanlara ceza vermek yerine içlerinden gelen bir çevre bilinci oluşturarak doğayı koruma ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeyi hedefliyor. Tokat Valiliği’nin çevre bilinci kapsamında yürüttüğü bu çalışmalar, yarınlara daha temiz ve yeşil bir dünya bırakma amacı taşıyor. Proje kapsamında eğitimler, farkındalık çalışmaları, kamu spotları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, KYK Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı etkinlikte katılımcılar, çevre temizliği ve sürdürülebilir çevre bilincinin önemi üzerine bilgilendirildi.