Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde açılan tekstil atölyeleri siparişlere yetişemiyor. Yüzlerce kadına iş kapısı olan atölyelerde üretilen ürünler satış için İstanbul’a gönderiliyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 3 yıl önce açılan Hanke tekstil atölyesinde çalışan kadınlar, siparişlere yetişemiyor. Eskinden batıya bağımlı olan yöre halkı, artık batıya ürün ihraç ediyor. Her gün bin adet pantolon, tişört, pijama ve perde üreten kadınlar; ham maddeyi marka ürünlere çevirerek satışını gerçekleştiriyor.

Adını beldesindeki en yüksek dağdan alan atölyede çalışan 55 kadın, haftada 10 bin adet tişört ve pantolon üreterek İstanbul Merter’de satışa çıkarıyor. Siparişlere yetişemediğini söyleyen iş yeri sahiplerinden Süphi Gün; emekçi ve hünerli ellerle ürettikleri ürünlerin satışını yaptıklarını söyledi.

Hedeflerini büyütüp en geç 2 yıl içerisinde yurt dışına ürün göndermeyi hedeflediklerini belirten Gün, "Atölyemiz ismini buradaki en güzel heybetli dağ ismini verdik. Yüzyıllarca insanlar bu topraklarda hayvancılıkla geçinmiş. Hanke Dağı ve Hanke Yaylası bölgemiz için önemli bir isim. Burada toplam 50 kişi çalışıyor, ürünlerimizi İstanbul’a gönderiyoruz. Sistemli çalıştığımızda günde bin adet üretiyoruz. Siparişlere yetişemiyoruz" dedi.

Çalışanlardan Hacer Babat, öğrenci olduğunu ve tekstil atölyesinde çalıştığını ifade etti. Doğuda kadınların çalışması hor görüldüğünü aktaran Babat, "Şimdi ise bu algı yıkılmış. Herkes için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Devletten destek alırsam ileride ben de iş yeri açmak istiyorum. Herkesin ekonomik özgürlüklerine kavuşması için destek olabilirim" şeklinde konuştu.