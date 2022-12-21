Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari Temsilci ve Hakem Kurulu Başkanı Yakup Aktaş, huzur ortamıyla birlikte spora ilginin arttığını ve açtıkları hakemlik kursuna da 75 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hakkari Temsilci ve Hakem Kurulu Başkanı Yakup Aktaş, huzur ortamıyla birlikte spora ilginin arttığını ve açtıkları hakemlik kursuna da 75 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Hakkari’de basketbol aday hakem kursu açıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yakup Aktaş, açılan kursa il genelinde 75 kişinin başvuru yaptığını belirterek, "2 gün sürecek olan kurs sonunda yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar aday hakem olarak görevlerine başlayacak. Devletimizin huzur ortamını sağlaması ve Valimiz İdris Akbıyık’ın ‘Hakkari’de Gelecek Spor İle Gelecek’ sloganı ile başlatmış olduğu seferberlikle ilimizde günden güne spora ilgiyi artırmıştır. Yapılan spor etkinlikleri halk üzerinde çok etkili oldu" dedi.