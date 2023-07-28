Doğu ve Güneydoğu’da barış ve huzur ortamının sağlanmasının ardından köylere geri dönüşler olurken Bingöl’de bu çerçevede 36 takımın katılımıyla köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Bingöl’de barış ve huzur ortamının sağlanmasının ardından Bingöl Köyler Arası Futbol Turnuvası düzenlendi. Bingöl Amatör Futbolcular Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya 36 takım ve 980 oyuncu katılırken, yaklaşık 2 ay süren maçların ardından finale Güveçli ve Vılware FC takımları kaldı. Güvençli Spor, Vılware FC’yi 2-0 yenerek şampiyon oldu. Bingöl Şehir Stadyumu’nda oynanan final maçına Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, STK temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda taraftar katıldı. Maç öncesinde her iki ekip de barış ve kardeşlik örneği sergilerken, ekipler birbirlerine çiçek takdiminde bulundu.

Köyler Arası Futbol Turnuvası sayesinde bazı köyler arasında bulunan 30 yıllık küskünlüklerin de sona erdiğini belirten Bingöl Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Abdurrahman Korkut, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uzun zamandır bir barış huzur ortamı vardı. Bu huzur ortamına bizlere ne katabiliriz diye düşündük ve bütün köyleri kapsayacak bir Köyler Arası Futbol Turnuvası düzenledik. Bu turnuvası sayesinde barış ve kardeşlik ortamı oldu. Bazı dargınlıklar vardı, sona erdi. Köye dönen köylülerimiz için çok iyi oldu. 30 yıllık 40 yıllık hasımlıklar bu turnuvalar sayesinde son buldu ve kardeşlik oldu. Biz bu turnuvanın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bugün final maçımız vardı, 36 takım bin küsur kişi burada ter döktü. Taraftarlarla birlikte 10 bin kişi bu sevince ortak oldu, çok mutluyuz” dedi.

Güveçli Spor’dan Serkan Boğaç, “2 aylık müsabakalarda son ikiye kalmıştık ve rakibimiz Vılware’yi tebrik ediyoruz. 36 takım arasından mücadele ettik ve biz kazandık. Çok sevindik, kupayı köyümüze armağan ediyoruz. Wılware’yi de tebrik ediyorum, centilmence geçti” dedi.

Wılware FC’den Orhan Bayartemur ise, “Artık Bingöl’ümüzün farklı anılma vakti gelmişti. Şehrimizde her zaman bir kardeşlik enerjisi vardı ama bu enerjinin sinerjiye dönüştürülmesi açısından merkezi yönetimin köylere destek olmasını çok değerli bulduk. Biz de burada başarılı olmaya çalıştık, ilerleye bildiğimiz noktaya kadar geldik. İkinci olduk, Güveçli’yi tebrik ediyoruz. Bu turnuvayı köyler arası kardeşlik duygusunu artırdığı için çok faydalı buluyoruz” şeklinde konuştu.

Şenlik havasında süren maç sırasında stadyumu dolduran taraftarlar meşaleler yakıp takımlarına tezahüratlar yaptı.