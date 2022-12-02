Şırnak’ta huzur ve güven ortamı sağlandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası’nda yaşayan bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu Axin’in acı hikayesi yürekleri dağladı. Yaylada yaz kış geçen çocukluk ve yaptığı iş görenleri hayrette bıraktı.

Şırnak’ta huzur ve güven ortamı sağlandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası’nda yaşayan bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu Axin’in acı hikayesi yürekleri dağladı. Yaylada yaz kış geçen çocukluk ve yaptığı iş görenleri hayrette bıraktı.

Beytüşşebap’a bağlı 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda yaz kış yıllardır 4 aile kalıyor. Bu ailelerden biri olan 13 nüfuslu Aslan ailesi. Aslan ailesi, hayatlarını 100 koyun, 3 at, 4 köpek ve 35 tavuğa adadı. Yıllar önce terör olayları yüzünden köylerini terk edip Mersin’e yerleşen aile, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber yurtlarına döndüler. 6 yıldır yaylada yaz kış kalan ailenin tek geçim kaynağı hayvancılık.

Aslan ailesinde 13 yaşında Axin adındaki kız çocuğu, yaptığı işler ile görenleri hayran bıraktı. Ondan küçük üç kardeşi 30 koyuna bakıyor, o ise 70 koyun 3 at ve tavuklara bakıyor. Her gün babasının işlerine yardım eden minik çocuklar okul yerine hayvanlara bakmayı tercih etti. Sabahın ilk ışıklarıyla atları besleyip koyunlara yem veriyorlar, ahırda yaşayan tavukların yumurtalarını topluyorlar ve gün boyu çobanlık yapıyorlar. Boyundan büyük işleri tek başına yapan Axin’in hayali ise Antalya’yı görmek, sahilde fotoğraf çekmek.

Yaz aylarında yüzlerce göçer ve vatandaşın çıktığı yayla kış ayları gelince yayladan iniyor, ancak bu aile Van’da evleri olmasına rağmen yaylada kalmayı tercih ediyor. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Axin Aslan, 3 yıldır ailesiyle birlikte Faraşin Yaylası’nda kaldığını söyledi. Yaptığı işin hoşuna gittiğini aktaran Aslan, "Babam bize çok yardımcı oluyor, biz de ona yardım ediyoruz. Seviyorum bu işleri. Sabah uyanınca ilk işim koyunların içine gidiyorum. Onları besliyorum bakımlarını yapıyorum. Kurtlar saldırmasın diye çobanlık yapıyorum. Su, saman verirken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Kardeşlerimle beraber vakit geçiyor. Karda oyun oynuyorum, vakit öyle geçiyor" dedi.

"Bazen keşke erkek olsaydım diyorum; erkeklerin işlerini yapmak, kızların işlerini yapmaktan daha çok hoşuma gittiği için genellikle erkek işlerini yapmak daha çok hoşuma gidiyor" diyen Aslan, "Maalesef kitaplarım yok. Bazen haberlerde okula giden çocukları görünce hoşuma gitmiyor. Ben de istiyorum ama burada kalıyorum. Benle beraber 5 öğrenci var burada. Kardan dolayı ilçe merkezine gidemiyoruz. Okusaydım avukat olmak istiyorum. En çok Antalya’yı merak ediyorum. Oraları görmeyi sahilde gezmeyi çok isterdim. Biraz değişiklik yapmak geliyor içimden. Geçen sene de haberlere çıkmıştım. Kendimi televizyonda gördüm bizim akrabalar beni aradı. Çok mutlu olmuştum. Burada kalmak istiyorum hep mutluyum" şeklinde konuştu.