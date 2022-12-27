Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yaptığı ’Huzur’ operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 330 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yaptığı ’Huzur’ operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 330 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yaptığı ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 330 kişiyi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 118 kişi tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ve 161 adet fişek, 28 adet ruhsatsız tüfek ve 134 adet kartuş, 9 kurusıkı tabanca, 1 kilo 70 gram esrar, 393 adet sentetik ecza hap, 226 gram metamfetamin, 10 adet ecstasy hap, 5 gram kokain, 2 gram bonzai, 153 adet fişek, 6 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 9 bin 825 lira ele geçirildi.