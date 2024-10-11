Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından açılan Huzur Konağı Kale, ‘Yaş Dostu Mekan’ konseptiyle misafirlerini ağırlıyor. Ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz olarak karşılandığı proje, vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor.

İlkadım Belediyesi’nin ‘Yaş Dostu Mekan’ konseptiyle hazırladığı ‘Huzur Konağı Kale’ yaş almış misafirlerini ağırlıyor. Hizmete alındığı günden bugüne kadar çok sayıda kayıt alan ‘Huzur Konağı Kale’de, misafir vatandaşlar, belediye aracılığıyla mekana getiriliyor, yiyecek ve içecek hizmetleri belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuyla ilgili olarak; “Kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır” diye konuştu.

"Sosyalleşmelerine katkı sağlıyor"

Huzur Konağı Kale’nin yaş almış bireylerin sosyalleşmelerine katkı sağladığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sosyal ve kültürel alanda yaptığımız projelerle, hemşehrilerimizin birbirleriyle olan komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği bir İlkadım hayal ediyoruz. Bu hayalimiz içerisinde yer alan ‘Yaş Dostu Mekan’ konseptiyle hazırladığımız Huzur Konağı Kale, eli öpülesi, çok kıymetli misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Büyüklerimiz buraya gelerek hem sosyalleşiyor hem de evlerinde geçirecekleri kıymetli zamanlarını, arkadaşlarıyla, dostlarıyla burada geçiriyorlar. Buraya gelen tüm büyüklerimizin yeme, içme gibi ihtiyaçlarını belediye olarak ücretsiz karşılıyoruz. Ayrıca, buraya gelmek isteyen ancak gelemeyen büyüklerimizi de tahsis ettiğimiz araçlarla getiriyoruz. Büyüklerimizin güzel vakit geçirmeleri için tasarladığımız Huzur Konağı Kale’ye tüm büyüklerimizi bekliyoruz” dedi.