Gaziantep’te polis ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan 3 şahıstan 2’si hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Temmuz tarihinde icra edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren ve suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında 380 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Yapılan denetimlerde 72 metruk bina ile 34 park ve bahçe denetlenerek 380 şahıs ve 123 araç sorgulandığı ve çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildiği öğrenildi.

Denetim sonucunda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi.