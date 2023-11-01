Aydın’da jandarma ekiplerince yapılan huzur güven operasyonunda 5 bin 177 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması 89 ekip ve 261 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyon çerçevesinde 5 bin 177 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca denetimlerde bin 663 araç kontrol edilirken, 52 araca cezai işlem uygulandı, 10 araç da trafikten men edildi. İl genelinde yapılan çalışmada 122 metruk bina, 263 umuma açık yer, 71 park bahçe ve 92 okul çevresi kontrol edildi.