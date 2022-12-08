Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan Erciyes-5 Huzur Güven Operasyonu’nda; 6 bin 993 kişi sorgulandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan Erciyes-5 Huzur Güven Operasyonu’nda; 6 bin 993 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde güvenliği sağlamak ve suça engel olmak amacıyla Erciyes-5 Huzur Güven Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda; 6 bin 993 kişinin sorgusu yapılırken, 32 aranan şahıs ve 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. 9.41 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin 883 otonun kontrol edildi ve 1 hacizli yakalamalı araç yakalandı. 25 araca toplamda 12 bin 174 TL idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca ekiplerce yapılan çalışmalarda; 81 metruk bina, 10 hurdacı işyeri ve 12 adet ’çek-çek’ olarak tabir edilen hurda toplayıcı kontrol edildi.