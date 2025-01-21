Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, huzur evindeki yaşlı çınarlarla bir araya geldi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım Tavşancıl ile birlikte huzur evini ziyaret etti. "Büyüklerimiz, bizler için paha biçilemez birer hazinedir" diyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Büyüklerimiz hayatımızın her döneminde bize yol gösteren, değerlerimizi miras bırakan, toplumumuzun en önemli parçalarından biridir. Bizler, her zaman sizlerin yanındayız. Bugün burada sizinle geçirdiğimiz bu güzel zaman dilimi hafızalarımıza kazındı” dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise "Büyüklerimizin yanında olmak, huzur ve mutlulukları için çalışmak, hepimizin en önemli görevlerinden biridir. Yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini bizlere aktaran, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatan kıymetli bir kaynaktır. Onlara duyduğumuz saygı ve sevgi, her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu bilinçle, onların yaşam kalitelerini artırmak ve daha huzurlu bir ortam sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.