Evrim Sanat Galerisi, sanatseverleri "Hüzün" adlı trio resim sergisiyle buluşturdu. Ressam Arzu Kılıçdoğan, Hayri Ağan ve Nesrin Sağlam’ın eserlerinden oluşan sergi, 21 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.İSTANBUL (İGFA) - “Hüzün” temasıyla, sanatın dönüştürücü ve düşündürücü gücü yeniden vurgulanıyor. Sergide; yağlı boya, akrilik ve karışık teknik kullanılarak tuval, kağıt, mdf üzerinde toplam 42 eser yer alıyor.

Ressam Arzu Kılıçdoğan, Hayri Ağan ve Nesrin Sağlam, sergi hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"İnsan, sanatın yüzyıllardır en temel konusu olmuştur. Zor zamanlarda sanatla iç içe olmak, hayatta kalma mücadelesinin aynasıdır. Her sanatçı ve her eser, kendine özgü anlatmak istediği derin mesajlar taşır. Sanat, tarihsel gelişim sürecinde toplumların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümlerini estetik bir bakış açısıyla yansıtan güçlü bir araçtır. Evrim Sanat Galerisi’nde sergilediğimiz eserleri, ortak temamız olan “İnsan” etrafında topladık. Sanatseverleri, sergimize davet ediyoruz."

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci ise, değerli üç sanatçımızın son dönem eserlerinden oluşan seçkiyi Evrim Sanat Galerisi’nde ağırlamaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi. Ketenci, sanatın dönüştürücü gücünü paylaşmak ve toplumla bağ kurmak için 21 Mayıs'a kadar herkesi galerilerine davet etti.