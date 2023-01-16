Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun aralarında Hüyük çileğinin de yer aldığı 10 yöresel lezzet için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığı bildirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nun aralarında Hüyük çileğinin de yer aldığı 10 yöresel lezzet için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığı bildirildi.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tarafından aralarında Hüyük çileğinin de yer aldığı 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu’na tescil başvurusunda bulunulduğunu vurgulayarak, “Konya’nın ilk ve tek uluslararası coğrafi işaretli ürünü olacak olan Hüyük çileği için 9 Aralık 2022 tarihinde Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hüyük Organik Çilek Üreticileri Birliği ile beraber TÜRKPATENT üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu’na başvuruda bulunulmuştur. Hüyük ilçemiz ve bölgemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, üreticilerimize bol kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.

TÜRKPATENT Avrupa Komisyonuna tescil başvurusunda bulunduğu ürünlerin Hüyük çileğinin yanı sıra, Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı olduğu belirtildi.