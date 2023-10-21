Türkiye’nin önemli organik çilek üretim merkezlerinden Konya’nın Hüyük ilçesinde sahaya çıkan tarım görevlileri Akdeniz meyve sineği tuzaklarını kontrol etti.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik personelleri, bitki sağlığı ile ilgili konularda çalışmalar yürütmek üzere arazide periyodik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda sahaya inen ekipler, Akdeniz meyve sineği tuzaklarını yerinde inceleyerek kontrol etti. Yapılan kontrollerde zararlı popülasyonları incelenirken, yoğunluk tespit edilmesi halinde çiftçiler gerekli mücadele ve müdahale için uyarılıp teknik konularda bilgilendiriliyor. Ekipler, böylece oluşabilecek verim kayıplarının önüne geçilmesi için çaba gösteriyor.