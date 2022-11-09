Konya’nın Hüyük ilçesinde üreticilere 170 bin adet lavanda fidesi desteğinde bulunuldu.

Konya’nın Hüyük ilçesinde üreticilere 170 bin adet lavanda fidesi desteğinde bulunuldu.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “KOP ile Hüyük’te lavanta üretimi artıyor” projesi çerçevesinde üreticilere toplam 170 bin adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine katılan Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ve Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin ile Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural tarafından lavanta yetiştiriciliği yapacak çiftçilere fideleri teslim edildi. Kaymakam Çimer, Konya’da lavanta yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden birisi haline gelen Hüyük’te sağlanan yeni desteklemelerle üretimin daha da katlayacağına dikkati çekerek, projenin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.