Konya’nın Hüyük ilçesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 yılı Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezindeki okullarda emniyet amirliği, dış mahallelerdeki eğitim kurumlarında ise jandarma komutanlığınca öğrencilere trafik güvenliği eğitimleri verildi. Emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları tarafından sınıflarda öğrencilere genel trafik güvenliği ve kuralları, kaldırım kullanımı, karşıdan karşıya güvenli geçiş alanları, trafik ışıkları ve anlamları, servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler verilirken konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.