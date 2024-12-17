Konya’nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren balık restoranları ile balık işleme tesisleri denetime tabi tutuldu.

Beyşehir Gölü’ne kıyısı olması sebebiyle su ürünleri işleme fabrikaları ile balık restoranlarının yoğun olarak bulunduğu Hüyük ilçesinde denetimler gerçekleştirildi. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince yürütülen denetimlerde su ürünleri kanunu kapsamında balık işleme tesisleri ile balık restoranlarında kontroller yapıldı. Su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşılabilirliği amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen denetimlerde balık işleme tesislerinden iç ve dış piyasaya gönderilecek ürünler ile balık restoranlarında müşterilere sunulan su ürünlerinin boy limiti ölçümlerinin de yapıldığı aktarıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.