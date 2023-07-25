Konya’nın Hüyük ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangın sonucu ürünler zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Burunsuz Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K.’ye ait arpa ekili tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi arazi sahipleri ile çevredeki vatandaşlar yaptı. İtfaiye ekipleri de ihbar üzerine adrese sevk edildi. Yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 2,5 dönümlük ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.