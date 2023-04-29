Konya’nın Hüyük ilçesinde Nisan yağışlarıyla beraber ekili alanlarda olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Konya’nın çilek, hububat, nohut, haşhaş ve mercimek üretiminde söz sahibi ilçelerinden Hüyük’te ekili alanlarda teknik inceleme gerçekleştirildi. Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük’ün sadece çilek üretimi ile değil hububat, nohut, haşhaş ve mercimek gibi ürünlerde de son yıllarda önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. İlçede ürünlerin ekildiği alanlarda Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile birlikte kontroller gerçekleştirdiklerini aktaran Ahmet Tingiş, ekili alanlarda Nisan yağışlarının da etkisiyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise, ekim alanlarında yaptıkları kontrollerde bitki gelişimlerini incelediklerini belirterek, “Maşallah son yağışlarla araziler çok neşeli. Çiftçilerimiz için bereketli bir hasat sezonu diliyorum” ifadelerine kullandı.