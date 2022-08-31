Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hüyük’e yeni devlet hastanesi yapılmasının ardından yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağını söyledi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Hüyük’e yeni devlet hastanesi yapılmasının ardından yeni bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkanları ile birlikte ziyaret ettiği Hüyük’teki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan sağlık tesislerine yönelik incelemelerine Selki Aile Sağlığı Merkezi ile başlayan Mehmet Koç daha sonra Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi ile Hüyük 1 ve 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezleri’ni ziyaret etti. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Serkan Kasapoğlu’ndan ilçede sunulan sağlık hizmetlerindeki son durumla ilgili bilgiler alan Koç, görevi başında bulunan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Yeni binasında hizmet sunan hastanenin ardından Hüyük’e önemli bir sağlık yatırımı daha kazandırılacağını ifade eden Koç, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun bir arada hizmet sunacağı yeni projede son aşamaya gelindiğini ve kısa bir süre içerisinde ihaleye çıkılacağını söyledi. Daha sonra Yeni Hüyük Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Koç, burada hastane Başhekimi Dr. Mehmet Kendir ile birlikte poliklinik ve servisleri gezdi.

Koç, Hüyük’te sunulan sağlık hizmetleri çeşitliliğinin ve kalitesinin artması adına önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.