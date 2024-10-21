Konya Amatör Küme takımlarından Hüyük Belediyespor’un antrenörü Mehmet Atıcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Beyşehir’de bir düğüne katılan Mehmet Atıcı, burada salonda otururken aniden rahatsızlanarak yere yığılırken, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atıcı, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde memur olarak da görev yapan Atıcı’nın ani vefatı, futbol camiası ve akademik camianın yanı sıra memleketi Hüyük’te de üzüntüye neden oldu.

Atıcı’nın cenazesi doğum yeri olan Hüyük’te kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.