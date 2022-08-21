Konya’nın Hüyük ilçesinde kazara av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ederek ölümüne sebep olduğu 10 yaşındaki Muammer Doğan, gözyaşları arasında defnedildi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde kazara av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ederek ölümüne sebep olduğu 10 yaşındaki Muammer Doğan, gözyaşları arasında defnedildi.

Hüyük ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni 10 yaşındaki Muammer Doğan, iddialara göre bulundukları evde dedesine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istediği sırada av tüfeğinin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Doğan’a isabet etti. Kasığına isabet eden saçmalarla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Doğan’ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Olayın ardından 14 yaşındaki B.S. çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

Annesinin feryatları yürek burktu

Doğan’ın cenazesi bugün olayın yaşandığı memleketi Başlamış Mahallesi’ne getirildi. Başlamış Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğan’ın cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze töreninde Doğan’ın annesinin feryatları yürek burktu. Cenaze törenine, Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.